Es schmerzt beim Kauen. Es knackt beim Zubeißen. Der Kiefer klemmt förmlich, wenn man den Mund öffnen will. Es kommt zu unerklärlichen Kopf- und Nackenschmerzen oder auch zu Ohrgeräuschen. All diese verschiedenen Symptome können ihren Ursprung im Kiefergelenk haben. Ärzte sprechen dann von einer "Craniomandibulären Dysfunktion". Sie umfasst Schmerzen oder Funktionseinschränkungen im Bereich des Kiefergelenks und der Kaumuskulatur.

Warum der Kiefer Probleme macht, ist individuell sehr verschieden. Daher ist eine Ursachenfindung hier für den Arzt schwierig - und sie kann langwierig werden. Eine Fehlstehlung des Kiefers kann etwa ausgelöst werden durch einen nicht richtig passenden Zahnersatz, eine Fehlstellung der Zähne oder nächtliches Knirschen. Zudem kann auch das Kiefergelenk eine Arthrose bekommen oder nach einem Unfall falsch belastet werden. Denn passen untere und obere Zähne nicht richtig aufeinander, wird die Kaumuskulatur überlastet. Das macht Schmerzen und kann sich wie eine Kettenreaktion bis in den Kopf und Nacken und sogar bis in den Rücken ziehen. Zudem können fehlgeleitete Kaukräfte enorme Schäden auch an den Zähnen selbst anrichten.