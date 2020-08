Wasser ist wahrscheinlich das älteste Heilmittel, das wir kennen. Schon die alten Römer setzten auf heiße Thermen und kalte Wassergüsse zur Stärkung von Gesundheit und Wohlbefinden. Mit dem Pfarrer Sebastian Kneipp hat sich dieses Wissen im 19. Jahrhundert auch bei uns etabliert. Er entwickelte praktische Methoden, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen und sanft Kreislauf und Stoffwechsel wieder ankurbeln an und helfen, wieder fit und munter zu werden.

Heute sind die Kneipp‘schen Anwendungen aus dem Bewusstsein vieler leider verschwunden - doch das völlig zu Unrecht. Feuchte Wickel, kalte Güsse und wechselwarme Bäder kurbeln die Durchblutung an, unterstützen das Immunsystem, aktivieren Abwehrkräfte und vieles mehr. Als moderne Hydrotherapie haben sie einen festen Platz in der Naturheilkunde. Ihre positiven Effekte bei Herzschwäche und Bluthochdruck sind inzwischen in mehreren Studien belegt.

Hydrotherapie - kalt und warm im Wechsel

Wasser ist die bedeutendste Säule in der Kneipp-Therapie. Die Wasserheilkunde, auch Hydrotherapie genannt, gehört in vielen Reha- und Kurkliniken zum festen Programm. Mit einfachen Mitteln lässt sie sich auch Zuhause anwenden. Besonders der Wechsel zwischen Wärme- und Kältereizen wirkt anregend und fördert vielfach die Gesundheit. Wärme weitet die Blutgefäße, bei Kälte verengen sie sich. Dieser Wechsel regt die Durchblutung im ganzen Körper an.

Bei regelmäßigen Wasseranwendungen stärkt das die Abwehrkräfte und stimuliert Kreislauf und Nervensystem. Für eine erfrischende, belebende Wirkung muss es nicht gleich die eiskalte Ganzkörper-Dusche sein: Auch kalte Kniegüsse trainieren die Gefäße. Zu Beginn sollten der Körper und vor allem die Füße aufgewärmt sein. Dazu entweder ein warmes Bad oder eine Dusche nehmen oder sich ausreichend bewegen, bis der Kreislauf in Schwung kommt und sich der Körper erwärmt. Dann folgt ein Kältereiz: Dazu mit dem Schlauch der Dusche (ohne Duschkopf) sanft ohne zu starken Druck kaltes Wasser aufsteigend an der Außenseite der Beine entlang fließen lassen, von unten beginnen und den Schlauch nach oben führen. An der Innenseite des Beines mit dem Schlauch wieder nach unten gehen. Das Bein wechseln. An beiden Beinen im Wechsel zwei bis dreimal wiederholen. Wenn möglich, nicht abtrocknen



Patienten mit Durchblutungsstörungen sollten sich vorher mit ihrem Arzt absprechen. Übrigens sind die kalt-warmen Wechselbäder besonders für Patienten mit Bluthochdruck empfehlenswert.

Feuchtwarme Leberwickel

Auch Wickel sind eine tolle Ergänzung der Kneipp‘schen Kur. Sebastian Kneipp nutzte sie zur Stimulation und Ausleitung. Als zentrales Entgiftungsorgan ist die Leber neben Nieren, Darm und Lunge besonders stark gefordert. Ein Leberwickel fördert die Durchblutung und unterstützt die Leber in ihrer Funktion.

Man braucht heißes Wasser (oder Schafgarbentee), eine Wärmflasche, Baumwolltücher und eine Wolldecke. Die Wärmflasche mit heißem Wasser füllen. Ein Baumwolltuch mit heißem Wasser oder einem Schafgarbenaufguss tränken. Das Tuch ausdrücken und sich im Liegen warm auf den nackten Oberbauch legen. Die Wärmflasche darauf legen und mit einem zweiten Tuch den Oberkörper fest umwickeln. Mit der Wolldecke warm zudecken und etwa 30 Minuten ruhen. Wer es mag, kann dazu frisch gebrühten Schafgarbentee trinken, dass unterstützt die Wirkung zusätzlich. Der Tee hilft übrigens auch bei Bauchschmerzen, Durchfall und Gallenblasenentzündungen.

Birke: Spültherapie für Blase und Nieren

Wie ein kleiner Bach klingt es, wenn Birkenwasser fließt. Die Kräuterexpertin Sigrun Böhme zapft ihre Birken an und erntet Birkenwasser. Frisch getrunken soll es die Lebensgeister wecken. "Es wirkt reinigend, es beruhigt den Magen, es wirkt vitalisierend und stärkend. Es ist ein Schönheits- und Stärkungstrunk", weiß Sigrun Böhme. Im März, noch bevor die ersten grünen Blätter sprießen, ist die beste Zeit, das Birkenwasser zu zapfen. "Es ist nur kurze Zeit verfügbar. Es hält sich auch nicht ewig im Kühlschrank, maximal ein bis zwei Wochen. Aber so frisch und pur aus dem Baum ist es natürlich absolut Spitze im Geschmack", schwärmt die Kräuterexpertin.

Die Birke hat über das Wasser hinaus eine Menge zu bieten. In ihrer hellen, seidigen Rinde und den zarten Blättern stecken eine Menge wertvoller Inhaltsstoffe - zum Beispiel ätherische Öle, Vitamin C, aber auch reinigende Saponine, also Schleimstoffe und Flavonoide. Deren Wirkung wird in der Heilkunde als harntreibend, blutreinigend und antientzündlich beschrieben. Ab Mai kann man auch die zarten Blätter ernten.