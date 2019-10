Kürbisse kommen vermutlich aus Amerika. Wahrscheinlich hat man sie zunächst vor allem ihrer Kerne wegen angebaut. Erst später, mit der Zucht von weniger bitteren Sorten, wurde auch ihr Fruchtfleisch für die Ernährung interessant. Immer wieder wird über die vermeintliche Giftigkeit bestimmter Kürbisse diskutiert. Fakt ist: Wenn ein Kürbis bitter schmeckt, enthält er vermehrt sogenannte Cucurbitacine. Das sind Stoffe, die aggressiv auf Magen- und Darmschleimhaut wirken und damit Vergiftungssymptome hervorrufen können. So eine Gefahr besteht bei handelsüblichen Speisekürbissen gewöhnlich nicht. Mehr Vorsicht ist geboten, wenn die Kürbisse (für Gurken und Zucchini gilt Ähnliches) im eigenen Garten angebaut wurden und man dazu womöglich sogar selbst gewonnenes Saatgut genutzt hat. Hier kann es zu Auskreuzungen und Mutationen kommen. Im Zweifel vorsichtig kosten: Alles, was bitter scheint, ist für den Verzehr nicht geeignet.

Einer dieser sekundären Pflanzenstoffe ist Lutein, ein gelber Farbstoff. Forscher in Jena gehen seiner Wirkung in mehreren Studien nach. Lutein könnte dabei helfen, unser Augenlicht zu schützen: Der Stoff reichert sich in der Netzhaut an und bewahrt diese vor energiereicher blauer Strahlung – eine Art Sonnenbrille! Die Forscher wollen auch die Frage klären, ob Lutein womöglich die Alterung unserer Haut bremst. Einige internationale Studien untersuchen zudem die positive Wirkung von Lutein auf das Gehirn – der Stoff könnte zum Schutz vor Demenzerkrankungen beitragen.