Erkrankungen in Folge von Kontakt mit asbestfaserhaltigem Staub nehmen weiter zu. Das zeigen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die das MDR-Magazin "Hauptsache Gesund" ausgewertet hat. 1987 gab es demnach insgesamt 1.663 Verdachtsanzeigen zu Krankheiten, die mit Asbest in Verbindung gebracht werden. 2018 waren es 9.891 solcher Anzeigen. Das entspricht einer Zunahme um 495 Prozent. Aber auch in jüngerer Zeit nehmen die Verdachtsmeldungen zu. Von 2017 auf 2018 etwa ist die Gesamtzahl der Verdachtsanzeigen der mit Asbest in Verbindung gebrachten Krankheiten noch immer um 1,4 Prozent gestiegen.