Sekundäres Lymphödem: Operation verspricht Abhilfe

Ein Lymphödem entsteht, wenn Lymphknoten oder Lymphgefäße geschädigt sind und Lymphflüssigkeit nicht abfließen kann, sondern sich im Gewebe ansammelt. Ist es angeboren, spricht man von einem primären Lymphödem. Entsteht es im Laufe des Lebens, meist in Folge einer krankheitsbedingten Schädigung, wird von einem sekundären Lymphödem gesprochen. Zu einer solchen Schädigung kann es zum Beispiel im Zuge einer Krebsbehandlung kommen: Um Metastasen vorzubeugen, werden an einen Tumor angrenzende Lymphknoten oft vorsorglich mit entfernt. Besonders häufig treten Lymphödeme nach einer Brust-, Eierstock-, Gebärmutter- oder Prostatakrebstherapie auf. Auch eine Strahlentherapie kann Lymphknoten schädigen, ebenso wie äußerliche Verletzungen oder Quetschungen sowie Pilzinfektionen oder Insektenstiche.

Lymphödeme äußern sich durch heftige und zum Teil sehr schmerzhafte einseitige Schwellungen der Extremitäten. Standardmäßig werden sie mit der so genannten komplexen physikalischen Entstauungstherapie behandelt, die aus manueller Lymphdrainage, Kompressionsbandagen, Bewegungstherapie und Hautpflege zur Vermeidung von Infektionen besteht. Diese Maßnahmen helfen vor allem im Frühstadium, wenn die Lymphflüssigkeit sich noch aus dem Gewebe vertreiben lässt. In späteren Stadien lagert sich häufig auch festes Gewebe in den erkrankten Gliedmaßen ab. Sowohl die Häufigkeit der erforderlichen Prozeduren als auch ästhetische Aspekte stellen für die meisten Betroffenen große Einbußen an Lebensqualität dar.

Bildrechte: imago images/Design Pics

Professor Manuel Cornely bietet in Köln in der eigenen Angaben zufolge weltweit ersten und bisher einzigen Fachklinik für Operative Lymphologie eine Operation an, die durch Entfernung des gestauten Gewebes Linderung verspricht. Dafür wird der Patient in einen leichten Dämmerschlaf versetzt, damit er keine Schmerzen verspürt. Eine Vollnarkose ist für den Eingriff nicht nötig. Zusätzlich zur lokalen Betäubung wird eine Flüssigkeit in das Gewebe gespritzt, die das betroffene Gewebe aufweicht. Dadurch kann es später leichter entfernt werden. Zunächst muss die Lösung etwa sechzig Minuten einwirken. Anschließend wird das aufgeweichte Gewebe mit einer beweglichen Kanüle abgesaugt. Die OP dauert etwa dreißig Minuten. Großflächige Eingriffe, etwa wenn ein Bein betroffen ist, werden in zwei Etappen mit etwa vierwöchigem Abstand durchgeführt.