"Zäpfchen gehören zu den problematischsten Arzneiformen bei Hitze", sagt Apotheker Göran Donner bei Hauptsache Gesund. "Sie fangen bei 25 Grad an zu schmelzen, das soll ja auch so sein. Aber an besonders heißen Tagen können sie schon in der Verpackung schmelzen. Sie gehen nicht mehr in ihre Form zurück und auch der Wirkstoff sammelt sich dann an einer Stelle. Die darf man auf keinen Fall mehr verwenden."