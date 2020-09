Weizen ist die bekannteste sowie meist gekaufte Getreidesorte in Deutschland. Das Getreide füllt etwa ein Drittel der Anbaufläche auf deutschen Feldern. Weizen enthält einen hohen Anteil an Gluten und hat dadurch sehr gute Backeigenschaften. Denn das Klebereiweiß sorgt dafür, dass Mehl nach der Zugabe von Wasser einen elastischen Teig bilden kann. Manche Menschen vertragen jedoch Gluten nur schlecht oder gar nicht.

Diese alte Getreidesorte wurde im 19. Jahrhundert aus der Champagne in Frankreich eingeführt, daher der Name. Champagnerroggen kann bis zu zwei Meter hoch werden und hat längliche, grüne Körner. Die Sorte ist sehr robust und winterfest. Sie wird gern im Bioanbau verwendet.

Hafer ist überaus gesund und im Vergleich zu anderen Getreidesorten ein absolutes Kraftpaket an Nähr- und Ballaststoffen. Er enthält zudem recht viel pflanzliches Eisen, was gut für die Blutbildung ist. Die Sorte "Nackthafer" ist nahezu spelzenfrei und daher auch des Müllers Liebling, weil er sich bei der Verarbeitung einen Arbeitsgang – das Entspelzen - spart.

Dinkel ist eine Urform des Weizens. Er verlor jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts an Bedeutung, da er nicht so hohe Erträge wie moderner Weizen bringt und schwieriger zu verarbeiten ist. Dafür enthält er mehr Eiweiß und Mineralstoffe und ist heute aufgrund seines nussigen Geschmacks vor allem in Biobäckereien beliebt. Patienten mit Zöliakie sollten Dinkel meiden, da er ebenso wie Weizen glutenhaltig ist.