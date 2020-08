Mücken auf dem Vormarsch Tropenkrankheiten tauchen in den letzten Jahren nicht mehr nur bei Menschen auf, die vorher in den Tropen gewesen sind. Daran könnten durch den globalen Handel eingeschleppte Mücken schuld sein.



Erst im vergangenen Jahr gab es in Leipzig den Fall, dass sich ein Mann mit dem West-Nil-Virus angesteckt hat, obwohl er vorher nicht in den Tropen weilte. Er wurde in Sachsen von einer Mücke gestochen, die den Krankheitserreger in sich trug. Wahrscheinlich war das eine Asiatische Tigermücke, die seit ein paar Jahren hier bei uns heimisch geworden ist.