Rund 270.000 Menschen in Deutschland bekommen jedes Jahr einen Schlaganfall. In Zeiten von Corona befürchten Schlaganfallexperten, dass Patienten aus Angst sich mit dem Virus zu infizieren, zu spät in die Klinik kommen und die Spätfolgen zunehmen werden. Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft rät daher dringend, die Anzeichen für einen Schlaganfall ernst zu nehmen und sich umgehend notfallmedizinisch behandeln zu lassen. Auch während der Corona-Pandemie gilt: Jede Minute zählt. Denn bei einem Schlaganfall gehen pro Minute bis zu zwei Millionen Nervenzellen zugrunde. Dauerhafte Beeinträchtigungen wie Lähmungen, Sprach- und Gedächtnisstörungen können die Folge sein.

Sichtbare und unsichtbare Folgen

Bildrechte: IMAGO Für die Patienten ist es oft ein langer Weg zurück in den Alltag. Anfangs stehen die offensichtlichen Folgen im Vordergrund, beispielsweise Bewegungseinschränkungen. Doch ähnlich schwer sind die Folgen für die Gedächtnisleistung und die Konzentration - die "unsichtbaren" Folgen eines Schlaganfalls. Viele haben Probleme, sich räumlich zu orientieren oder scheinbar einfache Dinge zu verstehen. "Kognitive Einschränkungen merkt man dem Patienten nicht sofort an. Für Angehörige ist das häufig sehr schwer zu verstehen. Zum Beispiel, wenn der Patient von links angesprochen wird, er aber nicht reagiert, weil er es einfach nicht im Gehirn verarbeiten kann", erklärt Neuropsychologin Dr. Angelika Thöne-Otto bei Hauptsache Gesund. Solche Schwierigkeiten im kognitiven Bereich sieht man nicht. Sie sind aber essentiell wichtig, besonders wenn es bei jüngeren Patienten um die Wiedereingliederung ins Berufsleben geht.

VR-Brille trainiert Gedächtnis

Schauen, was man schon geschafft hat

Im Alltag heißt es für viele Patienten und ihre Angehörigen umzudenken. Da manche Folgen eines Schlaganfalls die Patienten ihr Leben lang begleiten, muss man lernen, mit den Einschränkungen klar zu kommen. "Man sollte im Alltag auf das schauen, was klappt und nicht auf das, was nicht klappt", empfiehlt Dr. Thöne-Otto. Wichtig sei auch seine eigenen Leistungsziele anzupassen. "Wenn ich akzeptiere, dass ich etwas nicht ändern kann, ändert sich was", so die Neuropsychologin.

Neue Trinkhilfe für Schlaganfall-Patienten

Alarmsignale für einen Schlaganfall

Um den Verdacht auf einen Schlaganfall zu prüfen, gilt die sogenannte FAST-Diagnose. Die einzelnen Buchstaben stehen für die Anzeichen eines Schlaganfalls:

"F" steht für Face, also das Gesicht. Wenn beim Lächeln ein Mundwinkel herabhängt, deutet das auf eine halbseitige Lähmung hin. Ein Alarmsignal.



"A" steht für Arm. Wenn der oder die Betroffene die Arme nach vorne strecken will, gelingt das bei einem Arm nicht.



"S" steht für Sprache. Typisch bei Schlaganfall-Patienten sind Sprachstörungen.



"T" steht für Time, also Zeit. Treffen die genannten Kriterien zu, ist es höchste Zeit, den Notruf 112 zu wählen.

Kostenlose Reha-Software während Coronakrise

Nicht jede Rehamaßnahme kann wegen der Coronakrise aktuell durchgeführt werden. Um Therapieerfolge nicht zu gefährden und den Patienten weiter Fortschritte zu ermöglichen, bietet die Magdeburger Firma HASOMED derzeit kostenlos die Software RehaCom an. Mit der Software erstellen Therapeuten für jeden Patienten individuelle Therapiepläne und stellen diese auf der RehaCom-Plattform online bereit. Die enthaltenen Einheiten zum Gedächtnistraining kann der Patient zu Hause am Computer durchführen.

Therapeuten werden in die Lage versetzt, die Ergebnisse aus der Ferne einzusehen, auf Basis der Fortschritte neue Aufgaben zu erstellen und Patienten im Genesungsprozess kontinuierlich auch dann zu begleiten, wenn durch äußere Umstände Vor-Ort-Behandlungen nicht mehr möglich sind.

Der Fall: "Nähmaschine" verhindert Schlaganfälle

Die Geschichte von Andrea Gutierrez beginnt im Mai 2019: "Ich bin ganz normal aufge-standen und wollte in der Küche die Brotdose meiner Tochter fertigmachen. Doch ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich hab den nicht mehr anheben können, der hing an mir dran." Ein Schlaganfall. Ursache ist ein Loch in der Herzscheidewand, von dem keiner wusste. Ein Blutgerinnsel ist dadurch in die linke Herzkammer gelangt und hat sich auf den Weg in das Gehirn der 40-Jährigen gemacht. Hier verstopft es ein Blutgefäß und löst den Schlaganfall aus.