Herbst ist Erntezeit. Birnen, Quitten, Zucchini, Tomaten - der eigene Garten oder das Gemüsefeld um die Ecke bieten noch genügend Früchte, um sich einen Vorrat für den Winter anzulegen. Denn häufig kann man nicht alles, was man mit viel Liebe angebaut oder gepflückt hat, sofort verzehren. Zudem weiß man beim Selbstgemachten, was man hat. Im Idealfall sind das regionale und saisonale Zutaten, wenig Zucker, keine Transportwege oder industrielle Zusatzstoffe. "Eingekochtes ist für mich aber nicht nur ein Wintervorrat", sagt Hauptsache Gesund- Köchin Aurélie Bastian. "Ich finde es auch praktisch für Alleinstehende, die einmal groß kochen und sich dann kleine, passende Portionen aufbewahren können", erklärt sie.

Um auch lange Spaß an seinem Eingeweckten zu haben, sollte man einiges beachten. Das verwendete Obst und Gemüse sollte frisch und einwandfrei sein. Der Sud muss die Früchte oder das Gemüse vollständig bedecken, sonst wird es unansehnlich oder fängt an zu schimmeln. "Egal welches Rezept man nimmt, die Gläser sollten vorher immer gründlich gereinigt werden", empfiehlt Aurélie Bastian. "Am besten kocht man die Gläser vorher etwa zehn Minuten mit heißem Wasser aus", sagt die Hobbyköchin. Zudem sollten am Glasrand keine Reste zurück bleiben. Um ganz sicher zu gehen, dass ein Glas auch wirklich keimfrei ist, kann man die eingeweckten Gläser auf den Deckel stellen. Das Stürzen hilft, mit dem heißen Eingekochten auch die letzten Keime abzutöten.