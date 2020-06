Trotz möglichst konkreter Formulierungen kann es natürlich passieren, dass nicht alle Eventualitäten abgedeckt werden. Kommt es zu einer Situation, die nicht in der Patientenverfügung beschrieben wird, entscheidet der Arzt, welche Maßnahmen nötig sind – allerdings auch auf Grundlage der Patientenverfügung. "Gibt die Patientenverfügung keine Antwort darauf, was der nicht einwilligungsfähige Patient in der aktuellen Behandlungssituation gewollt hätte, kommt es auf den mutmaßlichen Willen an. Dieser muss anhand konkreter Anhaltspunkte, wie zum Beispiel früheren mündlichen oder schriftlichen Äußerungen, ethischen oder religiösen Überzeugungen und sonstigen persönlichen Wertvorstellungen des Patienten ermittelt werden", sagt Prof. Alfred Simon