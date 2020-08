"Eine Tablette, in der sich statt eines Wirkstoffes nur Milchzucker befindet, wirkt nicht schmerzlindernd", betont die Neurologin Ulrike Bingel vom Universitätsklinikum Essen. "Was wirkt, sobald ich die Tablette einnehme, ist die positive Erwartung, die ich an dieses Placebo bzw. an die Behandlung insgesamt knüpfe". Damit werden die Selbstheilungskräfte des menschlichen Organismus, die "innere Apotheke", aktiviert.