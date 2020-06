Eine Arthrose im Sprunggelenk, also eine allmählich zunehmende, schmerzhafte Veränderung des Gelenks, zählt zu den häufigsten Verschleißerkrankungen des Bewegungsapparates. Im Unterschied zu vornehmlich altersbedingten Verschleißerscheinungen in Hüfte, Knie oder Schulter betrifft die Sprunggelenksarthrose auch jüngere Menschen. Die Ursachen sind vielfältig: "Einerseits können Verletzungen wie Brüche, wiederholtes Umknicken usw. am oberen Sprunggelenk vorausgegangen sein. Oder die Arthrose ist durch Fehlbelastungen entstanden, wie sie zum Beispiel infolge jahrelang nicht therapierter Rückfußfehlstellungen (Plattfüße) auftreten können", sagt Fußchirurg Dr. Jörn Schwede. "Andererseits können auch Systemerkrankungen wie rheumatoide Arthritis oder wiederholte Gichtanfälle in diesem Gelenk einen arthrotischen Umbau zur Folge haben."

Was passiert bei einer Arthrose?

Dr. Jörn Schwede Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Fußgelenk setzt sich aus zwei Teilgelenken zusammen - dem oberen und dem unteren Sprunggelenk. Das obere Sprunggelenk ermöglicht das Heben und Senken des Fußes (Dorsal- und Plantarflexion), das untere Sprunggelenk die Ein- und Auswärtsdrehung des Fußes (Pronation und Supination). Die Gelenkflächen des oberen Sprunggelenks, also die Oberflächen des Schienbeins und des Sprungbeins, sind von Knorpelgewebe bedeckt. Dieser Gelenkknorpel dient während der starken Belastung beim Laufen und Gehen als Stoßdämpfer und ermöglicht das schmerzfreie Gleiten der Gelenke bei Bewegung. Nutzt er sich ab und wird dünner, dann reiben die Knochen aufeinander und es kommt zu einer Entzündung. Das verursacht Schmerzen bei jedem Schritt, im Stehen und am Ende auch in der Ruheposition.

Welche Behandlung in welchem Stadium?

Bildrechte: imago images/Panthermedia Egal, wodurch eine Sprunggelenksarthrose entstanden ist – sie geht immer mit eingeschränkter Beweglichkeit einher. Ziel einer jeden Behandlung müsse deshalb sein, die Mobilität des Patienten zu erhalten, sagt Dr. Jörn Schwede. Welche Form der Behandlung im Einzelfall zur Anwendung komme, hänge dabei vom Ausmaß der Arthrose und den subjektiv empfundenen Beschwerden ab. "Am Anfang stehen physiotherapeutische Maßnahmen und Bewegungsübungen des Gelenks, gegebenenfalls auch orthopädische Hilfsmittel", so der Fußchirug. "Sind die Schäden im Gelenk zwar ausgeprägt, aber sehr lokal begrenzt, steht uns mit der Gelenkspiegelung, der Arthroskopie, ein hervorragendes Verfahren zur Verfügung, um kleinere Schäden zu 'reparieren'."

Versteifung oder künstliches Gelenk?