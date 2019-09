Die am 1. September in Kraft getretene Neuregelung in der HIV-Prävention, nach der man auf Rezept Tabletten gegen eine mögliche Ansteckung erhalten kann, wird unterschiedlich bewertet. Während sich AIDS-Hilfevereine darüber freuen, reagieren Ärzte etwas vorsichtiger. "Wir haben lange dafür gekämpft, dass die Präventionspille kostenfrei wird", heißt es etwa von der Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt. Auch Dr. Thomas Seidel, HIV-Schwerpunktarzt aus Weimar, äußerte sich auf Anfrage des MDR Gesundheitsmagazins "Hauptsache Gesund" begeistert: "Jetzt geht das Geld direkt zum Problem – sprich zur Prävention von HIV!"

AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt: "Wir haben lange dafür gekämpft"

Sandra Bischoff, Sozialarbeiterin der Aidshilfe Leipzig, sieht in PrEP "eine Super-Präventionsmöglichkeit" – anstelle der Nutzung von Kondomen. Kondome bleiben natürlich auch weiterhin eine ebenfalls sehr wichtige Präventionsmöglichkeit. Seit 1. September kann man sich sogenannte "PrEP"-Arzneimittel einfach auf Rezept holen. PrEP bedeutet "Präexpositions-Prophylaxe". Mit Tabletten sollen sich zum Beispiel homosexuelle Männer ganz einfach vor einer Ansteckung mit HIV schützen können. Dafür müssen sie die PrEPs – ähnlich wie die Antibaby-Pille – täglich einnehmen.

Mediziner: "Noch Kinderkrankheiten beheben"

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (dagnä) hingegen ist vorsichtiger optimistisch. Robin Rüsenberg, Geschäftsführer der dagnä, sagte gegenüber "Hauptsache Gesund": "Es müssen noch Kinderkrankheiten behoben werden. Die PrEP ist noch eine relativ neue Methode. Die Behandlungszahlen müssen sich erstmal einpendeln." In anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Norwegen, Schottland und Belgien werden PrEP seit einigen Jahren eingesetzt. Hier konnte die Zahl der HIV-Neuinfektionen damit deutlich gesenkt werden. In Deutschland will das Bundesgesundheitsministerium die Wirkung der PrEP noch bis Ende 2020 evaluieren.

AIDS-Hilfe-Vereine sehen Mangel an qualifizierten Ärzten