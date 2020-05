Ischias oder Bandscheibe?

Plötzliche Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule können viele Ursachen haben. Sowohl der Ischiasnerv als auch die Bandscheibe sind häufig Auslöser der teils lähmenden Beschwerden. Dabei ist der umgangssprachliche "Ischias" nicht unbedingt die harmlosere Diagnose. Der dickste und längste Nerv des Menschen kann durch viele Gründe krankhaft gereizt werden. Erste Hinweise zum Ursprung des Problems kann die Art der Beeinträchtigung geben. Starke Schmerzen mit einseitiger Ausstrahlung über das Gesäß bis ins Bein weisen demzufolge auf eine direkte Reizung der Ischiasnervenwurzel hin, sagt Dr. Volker Steger, Sportmediziner an der Leipziger Thonbergklinik. Das kann beispielsweise durch einen Bandscheibenvorfall passieren; häufig klagen Patienten darüber hinaus über ein Kribbeln. Krampfartige Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, die nicht in die Beine ausstrahlen, treten oft bei muskulärer Überlastung durch langes Sitzen oder Stehen auf.

Erste Hilfe

Bildrechte: imago images / blickwinkel Ist der Schmerz erst einmal da und jede Bewegung fällt schwer, heißt es zuallererst: Erleichterung suchen. "Bei einer akut auftretenden schmerzhaften Bewegungsstörung der Wirbelsäule sollte man zur Entlastung nach Positionen suchen, die zu einer sofortigen Entspannung der Muskeln und Nerven führen", rät Steger. Geeignet sei beispielsweise die Stufenbettlagerung, bei der man sowohl das Hüft- als auch die Kniegelenke im 90°-Winkel beugt. Gleichzeitig könne man die schmerzende Region durch Heizkissen, Kirschkernsäckchen oder Wärmflasche wärmen. Auch ein Schmerzmittel wie Ibuprofen könne man einnehmen, so der Mediziner; anschließend müsse das Problem aber umgehend ärztlich abgeklärt werden.

Wie weiter?

Fest steht: Bevor Beschwerden sinnvoll therapiert werden können, muss der Patient gründlich untersucht werden. "Nur so kann man zwischen einer strukturellen Schädigung (Bandscheibenschaden, Verschleiß der Wirbelkörper und Einengung der Nervenkanäle) und einer funktionellen Störung (schmerzhafte Muskelverspannungen, Blockierung von Wirbelgelenken) im Bereich der Lendenwirbelsäule unterscheiden", sagt Steger. Dazu werden bildgebende Untersuchungsverfahren wie Röntgen, CT oder MRT angeordnet. Anschließend wird der Arzt schmerzlindernde und muskelentspannende Medikamente verschreiben und unter Umständen Kinesiotape anlegen, um die Muskulatur zu entlasten. Im Einzelfall kann eine manuelle Deblockierung, also das Lösen einer Blockierung per Hand, erforderlich sein. Auf lange Sicht empfiehlt Steger gezielte Übungen zur Stärkung der betroffenen Region: "Langfristige Therapieansätze sehe ich in der Verordnung von Physiotherapie sowie in der Anleitung zu rumpfstabilisierenden Übungen, also Krafttraining für die Wirbelsäule."

Tipps fürs Homeoffice

Die Sitzhaltung

Grundlegend für rückenschonendes Arbeiten ist die Sitzposition. Ober- und Unterschenkel sollten sich möglichst im 90-Grad-Winkel zueinander befinden. "Das führt dazu, dass man mit dem Rücken richtig angelehnt an der Rückenlehne sitzen kann und damit die Wirbelsäule entlastet", so Reif. Bücher unter den Füßen können dabei helfen. Auch die Arme sollten bei der Arbeit am Rechner einen rechten Winkel bilden.

Die Monitore

Wer zwischen zwei Monitoren wechseln muss, beansprucht die Halswirbelsäule in hohem Maße. Reif empfiehlt deshalb, beim Hin- und Herschauen nicht nur den Kopf, sondern immer den ganzen Körper zu bewegen. Mit einem herkömmlichen Drehstuhl ist das kein Problem. Die ideale Lösung wäre, die Monitore übereinander anzuordnen.