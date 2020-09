Zutaten

Fettphase:



5 g Bienenwachs

40 g Bio-Pflanzenöl als Basisöl (z.B. Olivenöl oder Mandelöl)

15 g Lanolin als Emulgator (wasserfreies Wollwachs)

5 g Bio-Kakaobutter unraffiniert



Wasserphase:



30 g Rosenhydrolat oder abgekochtes Wasser

5 g hochprozentiger Alkohol (z.B. Weingeist mit 96,5 %)

30 Tropfen Bio-Sanddornfruchtfleischöl (Wirkstofföl)

Wer möchte, kann fünf Tropfen 100 % naturreines ätherisches Öl für den Duft zugeben.



Und: Etwas hochprozentigen Alkohol zum Desinfizieren.



Zubehör



Topf für Wasserbad

2 leere, saubere und trockene Marmeladengläser

leere saubere Gefäße zum Einwiegen der einzelnen Zutaten

Cremetiegel

Teelöffel oder Rührspatel

1 PE Einmalpipette

Etiketten



Zubereitung

Zunächst alle Gefäße, Gläser, Tiegel und Werkzeuge mit hochprozentigem Alkohol desinfizieren.



Bienenwachs und Lanolin im Wasserbad schmelzen (Vorsicht! heißer Wasserdampf). Das Öl hinzugeben und zusammen erwärmen.



Sobald die Mischung flüssig ist, das Wasserbad ausschalten und vom Herd nehmen. Die Kakaobutter zur Wachsölmischung dazugeben und unter Rühren schmelzen lassen. Das zweite Glas mit dem Rosenhydrolat ebenfalls in das Wasserbad stellen und warm werden lassen



Die Gefäße vorsichtig aus dem Wasserbad nehmen und ringherum abtrocknen. Etwas abkühlen lassen. Die Fett- und Wasserphase sollten ungefähr eine ähnliche Temperatur haben (ca. 40 Grad).



Die Wasserphase langsam und schluckweise unter ständigem Rühren in die Fettphase einarbeiten, damit sich Wasser und Fett gut miteinander verbinden. Das Sanddornfruchtfleischöl zugeben und weiter rühren. Anschließend den Alkohol einarbeiten. Weiter rühren, bis die Masse handwarm abgekühlt ist und eine homogene Creme entstanden ist. An dieser Stelle können die ätherischen Öle hinzugeben werden.



In die vorbereiteten Tiegel abfüllen und mit Name und Herstelldatum beschriften. Die Creme ist 1-2 Monate im Kühlschrank haltbar.



Die Salbe ist ungekühlt und dunkel aufbewahrt bis zu einem Jahr haltbar.