Seife besteht im Grunde aus zwei Zutaten: zum einen aus einem Fett oder Öl und zum anderen aus Natron- oder Kalilauge. Bei der Herstellung werden die Fette in ihre Bestandteile aufgespalten. Die frei gewordenen Fettsäuren verbinden sich mit Bestandteilen aus der Lauge zu Salzen – den eigentlichen Seifen. Dieser Vorgang findet unter großer Hitze statt; daher das Wort "Seifensieden", chemisch spricht man von Verseifung. Für die Seifenherstellung können sowohl tierische als auch pflanzliche Fette herangezogen werden. Ein klassischer Grundstoff ist Rindertalg. Alternativ werden Olivenöl, Kokosöl oder Sonnenblumenöl verwendet. Der entstandenen Rohseife werden schließlich noch Farb- und Duftstoffe zugesetzt. Dass Seife nicht nur sauber macht, sondern auch noch gut riecht, war früher nicht selbstverständlich – es ist das Resultat der Zusammenarbeit von Seifensiedern und Parfümeuren.

Seife ist eine Art Vermittler zwischen zwei eigentlich nicht miteinander mischbaren Stoffen: Wasser und Fetten. Sie setzt die Oberflächenspannung des Wassers herab und führt zu einer guten Benetzung der Haut. Seifenmoleküle haben eine Art "Schwanz", der von Fett angezogen wird, und einen "Kopf", der ins Wasser ragt. Mit ihren "Schwänzen" umhüllen die Seifenmoleküle das Fett, bis es sich von der Oberfläche löst. Wasser spült das Ganze davon. Am Ende entsteht ein Gemisch aus Wasser und winzigen Fett-Tröpfchen, eine sogenannte Emulsion.

Seife ist ein alkalisches Produkt – ein Gegensatz zum leicht sauren Milieu auf unserer Haut. Mit jedem Waschen neutralisiert Seife also auch den Säureschutzmantel der Haut. Außerdem wäscht sie das Fett aus den oberen Hautschichten. Deswegen ist es zum einen wichtig, Seifen zu verwenden, die möglichst nicht extrem alkalisch sind. Zum anderen wird zu "überfetteten" Seifen geraten, die weniger Fett aus der Haut ziehen. Zur Pflege der Körperhaut ist eine eher mildere Waschemulsion empfehlenswert, zudem sollten allzu häufiges Duschen oder Baden vermieden werden.

Gerade gegen das neuartige Corona-Virus bietet Seife ein erstaunlich effektives Verteidigungsmittel. Doch warum? Die Erklärung liegt in der Struktur des Virus. Das Genmaterial des Erregers wird eingeschlossen von einer Art Kapsel, die wiederum von einer Fettschicht umhüllt ist. Gegen diese Fettschicht wirken die Waschtenside der Seife. Sie deaktivieren das Virus; beim Abspülen der Hände wird es weggeschwemmt.

Händewaschen mit Seife hat während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen.

Händewaschen mit Seife hat während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Bildrechte: imago images/Jochen Tack

Doch das so dringend empfohlene häufige Händewaschen während der Pandemie hat seinen Preis. Die Hände werden gerade jetzt stark strapaziert, weil das Waschen, wie oben beschrieben, den Fettgehalt der Haut reduziert. Die Leipziger Hautärztin Dr. Marion Krakor sieht momentan häufiger Patienten mit ganz typischen Beschwerden – mit einem sogenannten "irritativen Hautekzem" nämlich. "Diese Oberflächenveränderung mit Zerstörung des Säureschutzmantels bewirkt, dass dann andere Keime, Allergene oder auch Wasser in die Haut eindringen können. Damit entsteht eine fortlaufende Schädigung der Haut, die sich dann durch Juckreiz, Schuppung oder Rötung bemerkbar macht." Die Ärztin rät Menschen, deren Haut so reagiert, zu etwas Zurückhaltung bei der Anwendung von Seife. Es kann sinnvoll sein, zwischendurch häufiger zu einem rückfettenden Desinfektionsmittel zu greifen und die Hände nur zu waschen, wenn sie tatsächlich schmutzig sind.