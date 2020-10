Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, kurz PAVK, handelt es sich um eine Störung der arteriellen Durchblutung der Extremitäten, von der meist die Beine betroffen sind. Im Volksmund wird die Krankheit auch "Schaufensterkrankheit" genannt – durch ihre Schmerzen werden die Betroffenen nach kurzen Strecken immer wieder zum Stehenbleiben gezwungen. So harmlos, wie es klingt, ist die Problematik aber nicht: Erkrankte haben in den meisten Fällen eine deutlich reduzierte Lebenserwartung, denn die Verengung der Arterien beschränkt sich oft nicht nur auf die Beine, sondern betrifft den ganzen Körper. Die Folge ist ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Hauptursache für die periphere arterielle Verschlusskrankheit ist die Arteriosklerose, die sogenannte Arterienverkalkung. "Die Risikofaktoren für die Ausbildung einer Arteriosklerose beinhalten Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Hyperlipidämie – also einen erhöhten Cholesterinspiegel – sowie das Alter der Patienten an sich", sagt Gefäßchirurg Ilhami Benli. Besonders heimtückisch sei die Entwicklung der Erkrankung jedoch bei Patienten mit Diabetes mellitus: "Diese leiden nicht selten ebenso an einer Neuropathie, sodass die frühen Warnsignale des Körpers nicht wahrgenommen werden und die Patienten erst im kritischen Stadium mit entsprechenden Komplikationen zum Arzt gehen". Auch Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit seien statistisch häufiger von der Entwicklung einer PAVK betroffen. Hier sollte ein entsprechendes Screening erfolgen, so Benli.