Das Gepäck sollte immer sicher verstaut sein. Bildrechte: imago/Gregor Bresser

In jeder größeren Stadt werden Fahrsicherheitstrainings angeboten. Wer Zweifel an den eigenen Fähigkeiten hat, sollte das Angebot unbedingt nutzen. Um sicher mit den Füßen auf dem Boden zu landen, sollte der Sattel nur so hoch eingestellt sein, dass die Füße auf den Pedalen nur wenige Zentimeter über dem Boden sind. Die Königsdisziplin beim Sicherheitstest: Mit dem Fahrrad eine Acht fahren! Wer das mühelos beherrscht, kann sich sicher im Straßenverkehr bewegen.



Besonders vorsichtig sollte man mit einem E-Bike oder Pedelec sein. Sie werden bei Älteren immer beliebter. Ein Motor unterstützt hier beim Treten, wenn es doch mal zu anstrengend wird. Doch diese Zweiräder mit Elektroantrieb sind meist auch schneller unterwegs als normale Fahrräder, was das Unfallrisiko deutlich erhöht. Experten rechnen deshalb in den kommenden Jahren mit einer Zunahme von Fahrradunfällen vor allem bei älteren Fahrern. Hinzu kommt, dass bei vielen Senioren die Wahrnehmung eingeschränkt, das Sehen und Hören beeinträchtigt sind. Umso wichtiger ist es, immer mit Helm zu fahren. Auch feste Schuhe sind eine Voraussetzung, damit man nicht von den Pedalen abrutschen kann.



Viele Unfälle passieren auch, weil Taschen schlecht am Rad befestigt sind. Das Gepäck sollte immer hinten in einem Fahrradkorb oder auf dem Gepäckträger befestigt werden. Mit dem Alter steigt häufig auch die Schwere der Verletzung, so werden zum Beispiel Knochenbrüche häufiger. Fazit: Wer keine eingeschränkte Wahrnehmung und eine schnelle Reaktionsfähigkeit hat und über ausreichend Koordination und Gleichgewichtsinn verfügt, für den ist das Fahrradfahren ein toller Sport, um lange fit zu bleiben.