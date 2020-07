Vor etwa 7.000 Jahren allerdings ermöglichte eine Genmutation vielen Nordeuropäern, auch als Erwachsene Milch zu verdauen. Ein Evolutionsvorteil, der es den Menschen des Nordens ermöglichte, von der Viehhaltung und der damit verbundenen Milchwirtschaft zu leben. Das, was viele von uns als normal wahrnehmen, ist also eigentlich eine Besonderheit: Wir können Milch trinken und Milchprodukte verzehren und von ihren wertvollen Inhaltsstoffen profitieren, ohne durch den Genuss Beschwerden zu haben.

Milch enthält Enzyme und Hormone. Zu viel Milch kann bei empfindlichen Menschen zum Beispiel zu Akne führen. Viel bedeutsamer aber ist der Verdacht, dass die wachstumsfördernden Eigenschaften von Milch bestimmte Krebserkrankungen begünstigen könnten. So gibt es Studien, die beim Verzehr von 1,25 Litern oder mehr Milch am Tag ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs erkennen.

Zu den Nebenwirkungen von Milch und Milchprodukten wird viel geforscht. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Doch eindeutige Beweise für ein Krebsrisiko durch Milch sind rar, die Studien widersprechen sich zum Teil. Und auch für einen gegenteiligen, also schützenden Einfluss der Milch gibt es Hinweise – so könnte ein moderater Milchkonsum das Risiko für Darmkrebs senken. Moderat heißt – zwischen 200 und 800 Milliliter am Tag, also ein bis vier Gläser Milch oder die entsprechende Menge an Milchprodukten.