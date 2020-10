Stürze von Senioren vermeiden Stolperfallen beseitigen, Festhaltemöglichkeiten schaffen

Dr. Sven Rottländer, Orthopäde an der Median-Klinik Bad Lobenstein, ist häufig mit Verletzungen nach Stürzen von Senioren konfrontiert. Die Fraktur, also der Bruch des Oberschenkelhalses, ist besonders typisch bei alten Menschen - 120.000 Fälle gibt es hier pro Jahr. Dass hier vor allem Ältere betroffen sind, hat für den Mediziner logische Gründe. "Der erste ist: Im Lauf unseres Lebens verändert sich der Steilheitsgrad des Schenkelhalses. Damit ist er biomechanisch nicht mehr so belastbar. Der zweite Punkt ist das erhöhte Frakturrisiko im Alter durch eine veränderte Knochenqualität." Denn diese nimmt mit den Jahren stark ab, dadurch wird der Knochen brüchiger.

Die Folgen eines Bruchs am Oberschenkelhals können für die Betroffenen dramatisch sein. Je höher das Lebensalter, desto größer ist die Gefahr, dass ein langer Krankenhausaufenthalt nötig wird, in dessen Verlauf Komplikationen drohen. Nicht selten werden die Menschen hilfs- und pflegebedürftig, und leider überleben einige so einen Unfall nicht. Nur 40 bis 60 Prozent der Betroffenen werden wieder so mobil wie zuvor.