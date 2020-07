Hafer… ist im Vergleich zu anderen Getreidesorten ein absolutes Kraftpaket an Nähr- und Ballaststoffen. Er enthält beispielsweise viel pflanzliches Eisen, was gut für die Blutbildung ist. Die reichlich enthaltenen Ballaststoffe regulieren die Verdauung. Und Hafer ist im Kommen: Laut dem Verband der Getreidewirtschaft (VGMS) ist die Menge des in deutschen Mühlen vermahlenen Hafers im Zeitraum von 2008 bis 2018 um 70 Prozent gestiegen.

Hopfen… wissen viele als Bierzutat zu schätzen. Aber Hopfen war auch schon Arzneipflanze des Jahres. Seine Inhaltsstoffe lindern Entzündungen und wirken beruhigend. Deswegen ist Hopfen auch in pflanzlichen Schlafmitteln enthalten. Hopfenplantagen gibt es etliche in Mitteldeutschland. Die größte steht in Prosigk in Sachsen-Anhalt.

Hopfen wirkt entzündungshemmend. Bildrechte: MDR/Simank-Film Leinöl… wird aus Leinsamen, den reifen Samen der Flachspflanze, gewonnen. Leinöl hat vor allem in der Lausitz Tradition. Es hat im Vergleich zu anderen pflanzlichen Ölen einen besonders hohen Anteil an gesunden Omega-3-Fettsäuren. Leinöl ist für die kalte Küche am besten geeignet. Es sollte kühl gelagert werden und innerhalb weniger Tage verbraucht werden, da es schnell bitter wird. Noch ein Grund mehr, zu einem regionalen Produkt zu greifen.

Lupinen… wurden früher vor allem zur Verbesserung des Bodens und als Tierfutter angepflanzt. Vor einiger Zeit hat man die Samen der Süßlupine als reichhaltige Eiweißquelle entdeckt. Lupinenmehl gehört zu den reichsten pflanzlichen Eiweißquellen. Die Samen sind eine gute Fleischersatz-Alternative zu Soja. Auch ein gut schmeckender Lupinenkaffee kann daraus hergestellt werden; er enthält kein Koffein.