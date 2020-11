Herbstzeit ist Suppenzeit. Aber nicht nur ihre wärmenden Qualitäten machen Hühnerbrühe und Co. zu einem wertvollen Lebensmittel: Die Art ihrer Zubereitung sorgt für die optimale Verwertung aller Zutaten. Grundlegend ist die Garzeit. "Je länger eine Suppe gekocht wird, desto mehr Inhaltsstoffe gehen in sie über", sagt Anne Simons, Autorin des Buches "Die Suppenapotheke". Das seien beispielsweise Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aus Gemüse, Aminosäuren, Kollagen und andere knorpelschützende Substanzen aus Knochen und Fleisch oder Omega-3-Fettsäuren aus Fisch. "Während beim Gemüsekochen das Wasser hinterher weggeschüttet wird, verbleiben diese Substanzen in der Suppe und werden mitgetrunken", so Simons.