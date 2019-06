Erektionsstörungen sind ein großes Thema in der sexualmedizinischen Sprechstunde von Dr. Carla Pohlink . "Es gibt da keine Alterseinschränkung, es ist ein Thema von 18 bis 80", sagt die Internistin und Sexualtherapeutin aus Altenburg in Thüringen. Es ist ein Problem, das Männer verunsichert, Frauen aber auch. Viele haben Angst um ihre Beziehung oder fragen sich, ob die Erektionsstörung Vorbote einer Erkrankung ist.

Die Suche nach den Ursachen ist dennoch wichtig. Denn eine Erektionsstörung kann durchaus der Vorbote einer ernsthaften Erkrankung sein. Einer amerikanischen Studie zufolge, die im Schnitt 70 Jahre alte Männer über vier Jahre begleitete, erleiden Männer mit Potenzproblemen doppelt so oft einen Herzinfarkt oder Schlaganfall wie ihre Altersgenossen ohne Erektionsprobleme. So sind Gefäßerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes auch die häufigsten Ursachen für Potenzprobleme. "Auch Medikamente können das Sexualleben beeinträchtigen, zum Beispiel Antidepressiva oder Betablocker. Hier kann man auf andere Betablocker ausweichen, die nicht solche Probleme machen", rät die Ärztin.

Reicht die medikamentöse Therapie nicht aus, gibt es weitere Optionen. Eine Vakuum-Pumpe unterstützt beispielsweise den Blutzufluss in die Schwellkörper. Ein Gummiring, der während der Erektion auf dem Penis verbleibt, verhindert dann den Rückfluss des Blutes und macht so den Geschlechtsverkehr möglich. Bei der sogenannten MUSE-Therapie wird ein Medikament über einen speziellen Applikator in die Harnröhre gebracht und bis in den Schwellkörper einmassiert.



Etwas Fingerspitzengefühl braucht auch die sogenannte SKAT-Therapie, bei der mit einer Spritze ein erektionsförderndes Mittel in den Penis gespritzt wird. "Ganz wichtig ist allerdings, dass sich das Paar einig ist und beide das versuchen möchten", empfiehlt Dr. Pohlink. Denn zu einem erfüllten Liebesleben gehören nun mal in der Regel zwei Menschen.