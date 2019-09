Im Normalfall ist die Prostata nur etwa so groß wie eine Kastanie und umschließt den oberen Teil der Harnröhre. Etwa ab dem 40. Lebensjahr beginnt die Prostata schleichend zu wachsen. Sie engt die Harnröhre immer weiter ein. Das führt zunächst dazu, dass der Harnstrahl immer schwächer wird, das Wasserlassen länger dauert. Was zunächst wenig spektakulär klingt, kann zu hartnäckigen Infektionen oder einem kompletten Harnverhalt führen, bei dem gar kein Urin mehr abgelassen werden kann. Eine schmerzhafte Angelegenheit. Auch die Nieren sind dann gefährdet.

Im Fachjargon der Mediziner heißt die Prostatavergrößerung "benigne Prostatahyperplasie". Das lateinische Wort "benigne" steht dabei für gutartig. Das heißt, eine gutartig vergrößerte Prostata hat nichts mit Prostatakrebs zu tun. Um eine gutartige Prostatavergrößerung genau zu diagnostizieren, wird der Urologe verschiedene Untersuchungen durchführen. Das sind in der Regel die ungeliebte Tastuntersuchung, bei der der Arzt vom Enddarm aus die Größe der Prostata erspürt, eine Urinuntersuchung, die Bestimmung des PSA-Wertes und eine Harnstrahlmessung.

Laser Das Prostatagewebe wird mit einem Laser verdampft. Der Eingriff führt weniger zu Blutungen, ist daher beispielsweise auch für Patienten geeignet, die Blutverdünner einnehmen müssen. Embolisation Unter örtlicher Betäubung wird über die Leistenarterie ein Katheter bis in die Prostata geführt. Danach werden kleine Kunststoff-Kügelchen in die Gefäße eingeführt. Das schränkt die Blutversorgung des Drüsengewebes ein. Die Prostata schrumpft dadurch im Laufe der nächsten Wochen.

Wasserstrahl Bei der sogenannten Aquablation ersetzt ein scharfer Wasserstrahl das Skalpell. Mit dem Ultraschall markiert der Chirurg zunächst das abzutragende Gewebe. Der Wasserstrahl entfernt dann automatisiert das markierte Gewebe. Das Verfahren ist sehr schonend, insbesondere für große Prostatavergrößerungen geeignet und kann die Samenergussfunktion besser erhalten. Diese Technik ist noch relativ neu und wird noch nicht an jeder Klinik angewandt.

Zur Heilung nach der OP Allen Eingriffen ist gemein, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis die innere Wunde verheilt ist. Häufig kommt es auch zu einer vorübergehenden Drang-Inkontinenz. Denn der Schließmuskel muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass die Harnröhre wieder mehr Platz hat und wieder "freie Fahrt" beim Wasserlassen herrscht. Vorlagen und Beckenbodentraining können hier helfen, bis sich der Körper an die neue Situation gewöhnt hat.

Der PSA-Test wird häufig als individuelle Gesundheitsleistung empfohlen. PSA ist eine Abkürzung für "Prostata-spezifisches Antigen". Das ist ein Eiweiß, welches in der Prostata gebildet wird und im Blut nachweisbar ist. Der PSA-Wert ist ein Tumormarker, der für die Therapie einen großen Wert hat. In der Diagnostik wird er jedoch kontrovers diskutiert. Die Kritik bezieht sich vor allem auf das Problem der "Überdiagnose". Denn da sich Prostatatumore sehr langsam entwickeln, findet der PSA-Test unter Umständen auch Tumore, die den Männern eventuell nie Beschwerden bereitet hätten. Zudem gibt es etliches, was den PSA-Wert verfälschen kann: erhöhter Druck auf die Prostata wie beim Fahrradfahren oder Geschlechtsverkehr, eine Harnwegs- und Prostataentzündung oder auch eine vergrößerte Prostata.