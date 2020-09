Bei vielen Patienten mit trockenen Augen seien die inneren Lidkanten verklebt oder verkrustet, so dass das Öl nicht austreten könne. Dann verdunste die Tränenflüssigkeit zu rasch. Optimal sei, mit einem Wärme-Gelkissen oder einer Wärmebrille die Lider morgens zehn bis 15 Minuten zunächst zu erwärmen. So verflüssige sich das körpereigene Öl. Dann sollte man sanft in Richtung Wimpern massieren, damit das Öl besser herauskomme. Anschließend können die Lidkanten mit einem sauberen Wattepad oder besser noch mit einem speziellen Reinigungstuch gereinigt werden. In akuten Fällen sollte man diese Behandlung morgens und abends wiederholen.