Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Ein Grund dafür sind häufig die Datumsangaben auf der Verpackung. Doch ab wann wird es wirklich gesundheitsschädlich? In englischsprachigen Ländern heißt es meist "best before", bei uns finden sich Aufschriften wie "mindestens haltbar bis..." oder "zu verbrauchen bis ...". Fast alle Lebensmittel sind mit diesen Angaben und einem Datum versehen. Doch was genau bedeuten sie?