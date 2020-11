Sport hält auch den Geist fit

Hirnforscher haben es längst herausgefunden: Sport geht in den Kopf. Bei sportlicher Aktivität wird die Durchblutung des Gehirns gesteigert und in den Regionen, die für Lernen und Gedächtnis zuständig sind, werden neue Nervenzellen gebildet, sogar lebenslang. Sport ist also "Anti-Aging" fürs Gehirn. Je mehr der Körper sich bewegt, desto beweglicher bleibt auch das Gehirn. Es reicht, regelmäßig Bewegung in seinen Alltag einzubauen. Gerade Senioren können so aktiv ihr Langzeitgedächtnis und auch das Arbeitsgedächtnis verbessern. Das erleichtert den Alltag, wenn ich mehrere Dinge in meinem Arbeitsgedächtnis halten kann.

Soziale Kontakte und Gespräche

Nicht nur körperlich beweglich bleiben, auch geistig und sozial: Je mehr Abwechslung unser Gehirn bekommt, desto flexibler muss es arbeiten. Treffen mit Bekannten und Freunden, gemeinsame Gespräche oder Spiele lassen uns geistig rege bleiben und fördern das seelische Wohlbefinden. Gerade in dieser Zeit, wo wir wegen der Coronapandemie Kontakte so zurückfahren sollen, ist es wichtig, wenigstens am Telefon mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und vielleicht beim Gang in die Apotheke oder an der Kasse im Supermarkt mit Abstand ein kurzes Gespräch zu führen.

Die richtige Diagnose

Wer sich Sorgen macht, sollte nicht lange zögern und schnell zum Arzt gehen. Die Hausärztinnen und Hausärzte können eine orientierende Untersuchung durchführen, ob etwas Krankhaftes hinter den Gedächtnisproblemen steckt und bei Bedarf eine weitergehende Diagnostik in einer spezialisierten Gedächtnisambulanzen empfehlen. In der Hausarztpraxis kann man sich entsprechend dazu beraten und überweisen lassen.

Die Diagnostik dort erfolgt in vier Schritten. An erster Stelle steht das Arztgespräch, bei dem Symptome in ihrem Verlauf, Beschwerden und Probleme umfassend besprochen werden. Mit speziellen Tests geht man dann weiter in die Tiefe. Dabei werden Gedächtnis, Konzentration, Sprache und Raumwahrnehmung geprüft. Auch das Blut liefert wichtige Hinweise, denn Krankheiten wie Schilddrüsenfunktionsstörungen oder Blutarmut können auch an Hirnleistungsstörungen beteiligt sein. Eine Untersuchung des Gehirnwassers kann noch spezifischer aufzeigen, woher die Schwierigkeiten kommen. Und nicht zuletzt liefern bildgebende Verfahren wie das MRT ein Bild zur Struktur des Gehirns. So können die Spezialisten erkennen, ob beispielsweise Durchblutungsstörungen vorliegen.