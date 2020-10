- Rezept-Tipp von Ernährungsberaterin Nicole Lins -



Zutaten:



reife Hagebutten

Wein- oder Obstessig



Zubereitung:

Die Hagebutten gründlich unter fließendem Wasser waschen und beide Enden mit einem scharfen Messer abschneiden. Die Früchte zusätzlich längs einschneiden, sodass der Essig auch in das Innere der Früchte gelangt.



Hagebutten in ein sauberes Glas oder eine Flasche füllen und anschließend mit Essig aufgießen. Die Mischung für vier bis sechs Wochen an einem hellen und warmen Ort stehen lassen. Den Sud regelmäßig schütteln und zum Schluss durch ein Tuch filtern.



Den Hagebuttenessig in saubere Flaschen oder Gläser füllen, kühl und dunkel aufbewahren.