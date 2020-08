Wenn Beschwerden im Vorfuß auftreten, also vor allem der Fußballen schmerzt, sprechen Mediziner von "Metatarsalgie". Ursache ist in der Regel eine fehlerhafte Lastverteilung zwischen den Mittelfußköpfchen, die wiederum Folge anderer Verformungen des Fußes sein kann.

So hat auch der berüchtigte und verbreitete Hallux Valgus, der schief stehende große Zeh, Einfluss auf die anderen Zehen und auf die Knochen des Mittelfußes. Es kommt zu Fehlstellungen der kleineren Zehen (Krallenzehen, Reiterzehen) und zur Überlastung des Fußballens. Die Mittelfußköpfchen beginnen zu schmerzen, weil sie Lasten übernehmen müssen, die eigentlich der große Zeh tragen soll. Frauen leiden etwa fünf Mal häufiger an diesen Beschwerden als Männer.

Durch eine kleine Öffnung wird eine Fräse unter die Haut geschoben. Diese setzt dann unterhalb der Gelenkköpfchen am betroffenen Zeh an, der Knochen wird schräg durchgefräst. So entsteht eine Lücke, rund zwei Millimeter breit und der Knochen verkürzt sich dadurch. Er wächst später an den Schnittkanten wieder zusammen. Seine problematische Länge ist nun korrigiert und der Fuß kann so entlastet werden, weil der Druckpunkt verlagert wird. Nach knapp fünf Minuten ist solch ein Eingriff beendet, er ist damit kürzer als die übliche offene Operation. Eine Physiotherapie sollte das neue Laufempfinden therapeutisch begleiten.