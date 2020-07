Zubereitung:

Walnüsse mit einem Messer klein hacken und in einer Pfanne ohne Fett anrösten und abkühlen lassen. Den Rucola von den Stängeln entfernen, waschen und trockenschleudern. Etwas kleiner zupfen und mit dem Olivenöl in einem Mixer zu einem Brei verarbeiten. Wer mag, kann ihn auch nur hacken und so in den Aufstrich geben.