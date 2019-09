Viele Aussagen zu den gesundheitlichen Effekten von Wein sind widersprüchlich. Schon im alten Rom galt das Getränk als Lebenselixier. In einigen Studien wird ihm bis heute eine cholesterinsenkende und blutbildende Wirkung zugeschrieben. Andere kommen zum Ergebnis, dass regelmäßiger Wein-, und damit Alkoholkonsum, das Leben verkürzt. In Maßen galt besonders Rotwein lange Zeit als entzündungshemmend und gesund für Herz und Kreislauf. Vor allem der Inhaltsstoff Resveratrol wurde dafür verantwortlich gemacht. Neuere Studien legen allerdings nahe, dass der Gehalt so gering ist, dass sich kaum positive Effekte nachweisen lassen. Dazu müsste man große Mengen trinken - was aufgrund der Alkoholmenge ungesund ist.

Bildrechte: MDR/L. Müller Auch den in Schalen, Kernen und Stielen vorkommenden Tanninen wird eine gesundheitliche Wirkung nachgesagt: Diese Polyphenole sollen gut für die Schleimhäute sein und Schmerzen lindern. Außerdem sollen die Gerbstoffe bei Magen- oder Darmentzündungen helfen. Doch auch hier gilt: Wäre da nicht der Alkohol... Krankheiten, die mit Alkohol in Verbindung stehen, sind vor allem Leberzirrhose, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Diabetes und Darmkrebs. Bisher galt: Männer sollten nicht mehr als 24 Gramm Alkohol, also etwa einen Viertel Liter Wein zu sich nehmen, Frauen die Hälfte. An mindestens zwei Tagen pro Woche sollte man ganz auf Alkohol verzichten. Heute weiß man, dass schon geringe Mengen Alkohol der Gesundheit schaden können.

Allergie-ähnliche Reaktionen bei Histamin-Intoleranz

Bildrechte: Colourbox.de Nur ein Glas Rotwein getrunken und trotzdem Kopfschmerzen: Meist steckt dann eine Histamin-Unverträglichkeit dahinter. Sie kann zu harmlosen roten Flecken im Gesicht bis hin zu schweren Bauchkrämpfen und sogar Migräneanfällen führen. Histamin ist in geringeren Mengen auch in Weißwein enthalten. Normalerweise bauen Enzyme das Histamin schnell ab. Kommt es aber zu einer Verzögerung, zeigen sich allergieähnliche Symptome.

Allergie durch Schwefelgehalt?

Durch sogenanntes Schwefeln wird der Wein bei der Reifung vor Bakterien und Schimmelpilzen geschützt. Dazu wird meist flüssiges Schwefeldioxid zugesetzt. Bei besonders empfindlichen Menschen kann es zu einer Unverträglichkeit kommen, dem sogenannten Sulfit-Asthma, das allerdings nicht als Allergie eingestuft wird, da es keine speziellen Antikörper gibt. Die Symptome sind asthma-ähnlich: Atemnot, Schnupfen, Schluckbeschwerden u.a. Davon betroffen sind etwa zehn Prozent der Asthmatiker.

Besser schlafen mit Rotwein?

Bildrechte: imago/Science Photo Library Alkohol entspannt - deshalb kann ein Gläschen Wein auch beim Einschlafen helfen, denken viele noch heute. Doch der scheinbar harmlose Schlummertrunk kann es in sich haben: Wir kommen nicht in eine gesunde Tiefschlafphase, solange der Alkohol im Körper nicht abgebaut wird. Außerdem kann er den Schlaf-Wach-Rhythmus stören, weil wir häufiger zur Toilette müssen und so die biologische Uhr durcheinander bringen. Wer ein Glas Wein über längere Zeit als Einschlafritual praktiziert, kann sogar schwere Schlafstörungen davon bekommen.

Weintrauben: Gesunde Beeren

Weintrauben heißen genau genommen "Weinbeeren" und sind die Fruchtstände der Weinrebe. Die Trauben, aus denen Rot- oder Weißwein gemacht werden, nennen sich Keltertrauben. Die Trauben, die wir essen, sind sogenannte Tafeltrauben. Sie gehören bei uns zu den beliebtesten Obstsorten und gelten als sehr gesund. Ihrem bereits erwähnten Inhaltsstoff Resveratrol wird eine cholesterinsenkende Wirkung nachgesagt. Außerdem soll er die Zellen schützen und die Durchblutung fördern. Weintrauben enthalten viel Kalium, Kalzium und Phosphat, was für Knochen und Stoffwechsel wichtig ist.

Bildrechte: colourbox.com Blaue Trauben punkten zusätzlich mit dem Farbstoff Anthocyan, der ebenfalls vielfache positive Eigenschaften für unsere Gesundheit haben soll. Neben den Vitaminen E und C sind die Trauben auch eine gute Quelle für Vitamin B6 und Folsäure. Die Schalen stecken voller Gerbstoffe, sie können bei großen Mengen ein unangenehmes Gefühl im Mund verursachen, sind aber gesundheitlich völlig unbedenklich. Ansonsten bestehen die Beeren hauptsächlich aus Wasser - zu über 80 Prozent. Übrigens sollte man auch die Traubenkerne ruhig mitessen. Sie sind besonders wertvoll, da sie reich an Ballaststoffen sind. Aus ihnen wird auch das Traubenkernöl hergestellt.

Achtung, Fruchtzucker!