Professor Jonas Schmidt-Chanasit: In Deutschland ist das Virus schon seit mehr als zwei Jahren verbreitet, bisher sind aber nur Tiere infiziert worden: Zunächst vor allem Vögel, dieses Jahr vermehrt auch Pferde. Jetzt der erste Fall, bei dem ein Mensch hier in Deutschland infiziert wird.

In Europa wird das Virus nur von einer Mücken-Art übertragen, der gemeinen Stechmücke oder auch Nördliche Hausmücke genannt. Diese Mücken-Art ist allerdings die häufigste in Deutschland.

Der erste Fall einer Infektion in Deutschland hat bundesweite Bedeutung. Ab jetzt müssen beispielsweise in der gesamten Republik alle Blutspenden auch auf das West-Nil-Virus getestet werden. Außerdem müssen Mediziner bei Patienten mit Hirnhautentzündung eben auch das West-Nil-Virus als Auslöser in Betracht ziehen.