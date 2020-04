Es ist ein launischer, stürmischer Frühlingstag, als wir mit Undine Janetzky nach den ersten Wildkräutern des Jahres Ausschau halten. Wenige Tage später wird die große Corona-Krise auch die Ernährungsberaterin zur Absage ihrer Koch- und Kräuterkurse zwingen. Doch davon ahnen wir an diesem Tag noch nichts. Wir sind auf der Suche nach Wildkräutern. Wächst so früh im Jahr überhaupt schon etwas? "Die Saison hat für mich gar nicht aufgehört", lacht Undine Janetzky. "Den ganzen Winter hatte ich meine Kräuter gehabt, es war immer was da".

Vieles wächst vor der Haustür

wilder Schnittlauch Bildrechte: imago/imagebroker Der milde Winter hat ihr eine reiche Ernte beschert. Wilden Schnittlauch zum Beispiel. Er schmeckt leicht nach Knoblauch und wächst nahezu überall in der Natur. "Vor allen Dingen wächst er am besten im Winter. Von Dezember bis März oder April, dann wird er hart. Aber dann ist ja unser Gartenschnittlauch da", erklärt die Lausitzerin. So könnte man eigentlich das ganze Jahr über frischen Schnittlauch haben. Deswegen bringt sie es umso mehr auf die Palme, wenn sie an das Angebot im Supermarkt denkt. "Da bin ich doch in einen Laden gegangen und da gab’s Schnittlauch zu kaufen. Der kam aus Äthiopien. Ich habe mich so geärgert darüber, dass so etwas von so weit her transportiert werden muss. Wo man doch einfach in den Wald gehen kann. Der wilde Schnittlauch wächst überall." Mann muss sich natürlich auskennen.

Professioneller "Unkraut"-Anbau

Undine Janetzky sammelt die Kräuter längst nicht mehr nur privat, sondern auch beruflich. Seit zwei Jahren betreibt sie in Jänschwalde in der Lausitz eine kleine Wildkräuter-Manufaktur. Was bei den meisten Hobby-Gärtnern achtlos als Unkraut auf dem Kompost landet, wächst hier sorgfältig angebaut in Reih und Glied: Löwenzahn, Vogelmiere, Sauerampfer und Schafgarbe. "In den Wildkräutern sind mehr Stoffe drin, als in unserem Kulturgemüse. Da sind viele Stoffe rausgezüchtet worden, zum Beispiel die ganzen Schleim- und Bitterstoffe. Aber man kann sich dran gewöhnen. Und ich finde dieses Geschmackserlebnis unglaublich."

Neuer, alter Geschmack