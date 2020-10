Leiden Sie an einer Parodontitis? - 60 Sekunden Zeit für die Wahrheit. - Liegt Ihr letzter Zahnarztbesuch länger als zwölf Monate zurück?

- Putzen Sie sich höchstens ein Mal am Tag die Zähne?

- Haben Sie manchmal Zahnfleischbluten?

- Scheuen Sie sich, herzhaft in einen Apfel zu beißen?

- Haben Sie den Eindruck, dass einzelne Zähne etwas lockerer sitzen als früher?

- Haben Sie Mundgeruch?

- Hatten Sie in letzter Zeit schmerzhafte oder gar eitrige Entzündungen am Zahnfleisch?

- Gibt es Stellen, an denen sich ihr Zahnfleisch zurückgezogen hat?

- Hatten Sie schon einmal eine Parodontalbehandlung?



Auflösung: Wenn Sie alle Fragen mit NEIN beantworten können, haben Sie keine Parodontitis. Lassen Sie dennoch Ihre Zähne weiterhin regelmäßig kontrollieren.



Sollte bei mindestens einer der Fragen die Antwort JA sein, sprechen Sie zeitnah mit Ihrem Zahnarzt darüber. Entweder Sie sind noch nicht betroffen oder die Erkrankung ist im Anfangsstadium.



Heißt die Antwort bei mehreren Fragen JA, lassen Sie Ihre Zähne unbedingt gründlich untersuchen und sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über Möglichkeiten der Behandlung.



Quelle: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung