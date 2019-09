Fehlende Zähne sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Der Verlust eines Zahnes kann auch zu Beeinträchtigungen beim Kauen oder Sprechen führen und das Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer so stören, dass sich die Muskulatur verändert. Die Folge: chronische Schmerzen in Kopf und Nacken. Hat man eine Lücke, sollte sie also möglichst geschlossen werden. Zahnärzte bieten dafür gern Implantate an. Tatsächlich sorgen diese oftmals für hervorragende ästhetische und funktionelle Ergebnisse, sagt Professor Sebastian Hahnel, Leiter der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde an der Uniklinik Leipzig. In Härtefällen sind sie fast alternativlos: "Bei Fehlen vieler oder aller Zähne können Implantate helfen, einen abnehmbaren Zahnersatz stabil zu verankern und damit die Kaufunktion erheblich zu steigern", erklärt der Mediziner.

Implantate mit langwierigem Heilungsprozess

Modell eines Zahnimplantats Bildrechte: imago/Jochen Tack Bedenken sollte man beim Einsatz von Implantaten, dass die Behandlung nicht nur kostspielig, sondern auch langwierig und ziemlich schmerzhaft sein kann. Immerhin ist dafür ein kieferchirurgischer Eingriff nötig. Dabei wird zunächst das Zahnfleisch aufgeschnitten, dann ein Loch in den Kieferknochen gebohrt. Das ist nicht ganz ungefährlich, es besteht die Gefahr von Verletzungen an Nasennebenhöhlen sowie Gesichtsnerven. Anschließend wird das Implantat – eine Art Schraube – in das Loch eingefügt. Es muss fest sitzen, damit es mit dem Kieferknochen verwachsen kann. Nach einigen Wochen wird das Zahnfleisch wieder aufgeschnitten. Dann wird ein Zwischenstück auf das Implantat gesetzt, auf dem der sichtbare Zahnersatz befestigt wird. Nicht jede Behandlung ist von Erfolg gekrönt: Voraussetzung ist das Vorhandensein von ausreichend Knochen. Fehlt der Knochen, muss er geschaffen bzw. aufgebaut werden. Bildet sich nicht genug Knochen, kann der Eingriff nicht vorgenommen werden.

Wer gilt als Riskopatient?

"Es gibt nur wenige Patienten, für die Implantate gar nicht geeignet sind", sagt Sebastian Hahnel. Allerdings bestünden verschiedene Risikofaktoren, etwa bei Patienten mit Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus, die mit einer gestörten Wundheilung einhergehen. "Auch bei Patienten mit Osteoporose ist man sehr kritisch, was die Insertion von Implantaten angeht", so Hahnel. Vorsicht sei zudem geboten bei mangelnder Mundhygiene und bei Rauchern. Bei Patienten, die an Parodontitis leiden oder wegen einer solchen behandelt worden seien, bestünde ein erhöhtes Risiko für Entzündungen des Implantatbettes.

Vorsicht: Entzündungsherde!

Eine Reinigung per Wasserpulverstrahl soll Entzündungen vorbeugen. Bildrechte: MDR/Monika Werner Pro Jahr erhalten etwa eine Million Patienten in Deutschland Zahnimplantate. Bei jedem Fünften entzündet sich die Stelle – oft erst nach Jahren. Diese Infektionen, genannt Periimplantitis, können den Kiefer gefährlich angreifen und dafür sorgen, dass sich der Knochen zurückbildet. Bei fortschreitendem Knochenverlust wiederum hat das Implantat irgendwann keinen Halt mehr. Wichtigster Faktor bei der Entzündungsvorbeugung ist eine gründliche Reinigung. Die wird vom Zahnarzt bislang klassischerweise per Wasserpulverstrahl vorgenommen.

Forscher der Universität Greifswald arbeiten derzeit gemeinsam mit Wissenschaftlern des Leibniz Instituts für Plasmaforschung und Technologie an einer umfassenderen Lösung. Dabei werden Bakterienreste, die eventuell in den Mikrostrukturen des Implantats verblieben sind, nach der Reinigung mit Hilfe von Laser inaktiviert. Anschließend wird das Implantat mit Plasma, also ionisiertem Gas, behandelt. "Die Oberfläche wird so verändert, dass sich das Wasser gut anlagern kann. Das mögen die Zellen, weil sie sich wieder gut an das Implantat anhaften können", sagt der Parodontologe Dr. Rutger Matthes. "Und das unterstützt den Wundheilungsprozess", betont er weiter. Zahnärzte sollen ein Gerät in die Hand bekommen, das nicht größer als ein herkömmlicher Bohrer ist. Damit können Implantate direkt im Mund gereinigt werden. Bis Herbst 2020 soll das neue Gerät einsatzfähig sein.

Die Brücke als Alternative

Die Brücke findet Halt an den im Mund befindlichen Nachbarzähnen. Bildrechte: imago images/Panthermedia Eine seit Jahrzehnten existierende Alternative zu Implantaten, die einzelne Zähne ersetzen sollen, ist die Brücke. Um eine Basisbrücke zu befestigen, müssen allerdings die beiden Nachbarzähne abgeschliffen werden. Das machen Ärzte bei gesunden Zähnen nicht gern. "Eine normale Brücke ist immer dann angezeigt, wenn die Zähne neben der Lücke sowieso Kronen brauchen" sagt Professor Matthias Kern vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. "Dann ist sie eine tolle Möglichkeit, langlebig und sehr bewährt", führt er fort. Auch wenn für ein Implantat zu wenig Knochen vorhanden ist, biete sich eine Brücke als Alternativlösung an.