Zecken sind ein Geniestreich der Evolution und lebten schon zu Zeiten der Dinosaurier. Zwei Jahre können sie ohne Nahrung auskommen, aber wenn sie einen Wirt gefunden haben, saugen sie sich so voll, dass sie bis zu 200 Mal so viel wiegen wie im hungrigen Zustand. Dennoch hält sich die Bewunderung der meisten Menschen für Zecken in Grenzen, denn die Tiere können verschiedene Krankheiten übertragen.

Wie wird das Zeckenjahr 2020?

Gibt es in diesem Jahr besonders viele Zecken? Dies wurde in letzter Zeit in einigen Meldungen behauptet. Doch Mikrobiologe Professor Martin Pfeffer gibt Entwarnung. Am Institut für Tierhygiene der Universität Leipzig untersucht er seit Jahren Zecken auf Krankheitserreger und kommt zu dem Schluss: "Unsere Untersuchungen zeigen, dass es ein ganz normales Zeckenjahr ist. Vermutlich liegt es eher daran, dass die Leute bei dem schönen Wetter im Frühjahr mehr draußen in der Natur waren und so auch mehr Zecken am Menschen gefunden wurden." Auch die Corona-Krise dürfte dazu beigetragen haben, dass durch die Schließung von Sportstätten und anderer Freizeittreffs mehr Menschen in Parks und Wäldern unterwegs waren.

Heimtückische Borreliose

Die Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Deutschland. Sie verursacht unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen. Ein charakteristisches Zeichen für eine Borreliose ist die sogenannte Wanderröte. Das ist ein roter Fleck, der sich um die Einstichstelle bildet und der mit der Zeit immer größer und innen blasser wird. Allerdings tritt die Wanderröte nicht immer auf oder nicht an der Stelle, wo die Zecke gestochen hat. "Es kann beispielsweise eine Schwellung und Rötung am Ohr auftreten, auch wenn die Zecke am Bein gestochen hat", sagt Dr. Harald Bennefeld, Leiter der Neurologie der Klinik am Brunnenberg in Bad Elster, der sich auch im Vorstand der Deutschen Borreliose Gesellschaft engagiert. Auch bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Gliederschmerzen sollte man an eine Borreliose denken. "Eine Sommergrippe ohne Husten kann durchaus auch eine Borreliose sein", gibt Dr. Bennefeld zu bedenken. Wird die Borreliose in einem frühen Stadium erkannt, bestehen gute Heilungschancen mit Antibiotika.

Genaue Diagnostik

Problematisch wird es, wenn die Borreliose zu spät diagnostiziert und behandelt wird. Hinzu kommt, dass ein Borreliosetest nur den Beweis erbringt, dass das Immunsystem Kontakt mit Borrelien hatte, nicht aber, ob es sich um eine aktive Borreliose handelt. Denn auch nach einer erfolgreichen Behandlung bleibt der Test positiv. Bei Patienten mit Langzeitbeschwerden durch eine Borreliose sind Infusionen mit Antibiotika in Einzelfällen hilfreich, aber nicht unumstritten. Wenn eine Borreliose-Therapie gar nicht greift, muss auch die Diagnose hinterfragt werden. "Wir machen mit unseren Patienten noch einmal eine sehr ausführliche Diagnostik. Denn es gibt verschiedene Infektionen, die ähnliche Symptome verursachen und ebenfalls Ursache für Langzeitbeschwerden sein könnten", so Dr. Bennefeld. Das seien etwa Bakterien wie Ehrlichien, Bartonellen oder Coxiellen, die allesamt von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Auch Yersinien, die über rohes Schweinefleisch oder Ausscheidungen von Wildtieren und Vögeln übertragen werden, rufen ähnliche Symptome hervor und müssten ebenfalls behandelt werden.

Drei neue FSME-Risikogebiete in Mitteldeutschland

Zecken können jedoch nicht nur Bakterien wie Borrelien übertragen, sondern auch Viren wie das FSME-Virus. Die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis beginnt mit grippeähnlichen Symptomen, Kopfschmerzen und Fieber. Nach etwa einer Woche kann es zu neurologischen Ausfällen bis hin zu einer schweren Hirnhautentzündung kommen. FSME kann tödlich verlaufen. Mittlerweile gehören 164 Landkreise in Deutschland zu den FSME-Risikogebieten. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr drei mitteldeutsche Stadt- und Landkreise: Dresden, Meißen und Schmalkalden-Meiningen. Gegen FSME gibt es eine Impfung. Diese wird insbesondere für Menschen empfohlen, die in Risikogebieten leben beziehungsweise in risikobehafteten Berufsgruppen wie im Forstbereich arbeiten. Für einen vollen Impfschutz sind laut Robert Koch-Institut drei Impfungen notwendig. Der Impfschutz hält drei Jahre.

FSME-Risikogebiete 2020 in Mitteldeutschland (RKI)