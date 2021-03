Verantwortlich für die Entstehung eines ISG-Syndroms sind Fehlbelastungen am Bandapparat des Iliosakralgelenks. Zahlreiche Muskeln, Faszien und Bänder setzen hier an. Ist nur ein einziger Muskel beispielsweise durch schweres Heben, Fehlhaltungen oder eine ruckartige Bewegung verspannt, kann das ganze Gelenksystem gestört sein. Es kann verkanten und blockieren. Mit speziellen Bewegungstests können Therapeuten herausfinden, ob es sich um eine solche Blockade handelt.

Wirbelsäule drehen: Mit dem Rücken auf den Teppich oder das Bett legen. Beide Arme seitlich ausstrecken. Den Kopf zur rechten Seite drehen. Dann die Beine mit den Füßen auf dem Boden aufstellen und langsam zur linken Seite absinken lassen. Etwa eine halbe Minute halten. Es zieht im unteren Rücken, der Schmerz sollte aber auszuhalten sein. Anschließend Kopf und Beine jeweils in die andere Richtung bewegen.



Katzenbuckel: Im Vierfüßlerstand, also mit beiden Händen und Knien, auf den Boden stellen. Den Rücken wie bei einem Katzenbuckel kräftig nach oben drücken, das Kinn dabei an die Brust ziehen. Die Stellung für einige Momente halten. Anschließend den Rücken absinken lassen, nach unten so tief wie möglich ins Hohlkreuz gehen, den Kopf nach oben strecken. Diesen Wechsel mehrere Male wiederholen.



Treppen steigen: Im Wechsel mit dem linken und rechten Bein die Stufen einer Treppe hoch steigen. Dabei das Knie so hoch wie möglich anheben.