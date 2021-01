Bei der Eigenblutspende werden dem Patienten 20 bis 40 Milliliter Blut abgenommen. Aus diesem wird dann in einer Zentrifuge Plasma gewonnen. Das heißt, das Blut wird "entmischt", also die roten Blutkörperchen entfernt. Übrig bleibt eine gelbliche Flüssigkeit – plättchenreiches, also thrombozytenreiches Plasma.

Die Orthopädin Dr. Susann Falke wendet die Eigenbluttherapie seit geraumer Zeit in ihrer Praxis an und konnte schon mehrere Patienten erfolgreich behandeln. Sie erklärt: "In den Thrombozyten sind Wachstumsfaktoren und diese befördern die Zellregeneration, genau an der Stelle, wo das Plasma gespritzt wird." Im Plasma befinden sich auch noch Stoffe, die entzündungshemmend wirken.