Was auch wichtig ist: Nasse Geschirrtücher sollten nicht getrocknet und wiederverwendet, sondern bei mindestens 60 Grad gewaschen werden. Wenn man all diese Hygienestandards einhält, ist das Bierglas in der Kneipe keine Gefahr. Nur ungespülte Gläser sollte man nicht nutzen, rät der Virologe Alexander Kekulé: "Also in Bayern gibt es ja den sogenannten Noagerl-Sammler, der rumgeht und die fast leeren Biergläser einsammelt und sich das alles zusammen kippt in einen neuen Krug und dann einen neuen Liter Bier hat und das trinkt. So jemand wäre aktuell extrem infektionsgefährdet. Aber wenn man das richtig spült und mit Seife bearbeitet, ist das überhaupt kein Thema und dann sind die Viren weg."