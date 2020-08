IGeL-Monitor Medizinischer Dienst warnt vor Leichtsinn nach Covid-Antikörpertest

Der Medizinische Dienst der gesetzlichen Krankenversicherungen (MDS) sieht das Angebot von Covid-19-Antikörpertests bei Hausärzten kritisch. Die Tests seien nicht 100-prozentig aussagekräftig. Darüber würde aber nicht genügend aufgeklärt. Das könne dazu führen, dass sich Menschen in trügerischer Sicherheit wiegen würden und nicht mehr auf die Abstandsregeln achteten, hieß es vom MDS am Dienstag.

Kritik übte der Medizinische Dienst am Dienstag in seinem Monitor auch an anderen Selbstzahlerleistungen. So würden gesetzlich Versicherte jährlich etwa eine Milliarde Euro für solche Angebote beim Arzt ausgeben. Doch viele der IGeL-Leistungen schadeten eher, als das sie nützten. Zu den Topsellern gehöre die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung beim Augenarzt. Die sei aber nur in einer Kombination mit einer Augenspiegelung sinnvoll. Auch würde immer wieder Frauen unter 50 Jahren ein Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung angeboten, wenngleich er in dieser Altersgruppe nur bei bestimmten Symptomen sinnvoll sei.