Naturheilkunde So stärken Sie Ihr Immunsystem mit ganz einfachen Mitteln

Professor Michalsen ist Facharzt für innere Medizin und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Wir haben ihm drei Fragen gestellt:



Können wir unser Immunsystem tatsächlich verjüngen?

Professor Michalsen: Ja, aber natürlich nur in einem gewissen Maß. Wie wir auch das Altern nicht komplett aufhalten können, können wir das beim Immunsystem auch nicht komplett. Aber wir können die biologische Alterung des Immunsystems hinauszögern und es regenerieren. Wie wir beim Sport unsere Muskeln trainieren, können wir auch das Immunsystem trainieren.



Das geht zum Beispiel mit Fasten. Sie haben eine Fasten-Sprechstunde fasten selbst regelmäßig. Wie schaffen Sie das in den aktuell stressigen Zeiten?



Professor Michalsen: Es stimmt, Fasten stärkt das Immunsystem. Während einer Infektion sollte man allerdings nicht fasten. Für mich hat sich das 16:8 Intervallfasten bewährt, weil man es schön in den Alltag integrieren kann. Das heißt also, ich lege eine Essenspause über 16 Stunden am Tag ein. Wobei aktuelle Studien zeigen, dass es auch schon mit 14 Stunden funktioniert. Ich versuche also, meist etwas später zu frühstücken und nicht zu spät abends zu essen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es mir gut tut und ich viel besser schlafe. Und guter Schlaf ist sehr wichtig für ein funktionierendes Immunsystem.



Sie sagen, dass man ein stückweit auch die Wirkung einer Impfung, wie zum Beispiel jetzt gegen Corona, selbst verbessern kann. Wie das?

Professor Michalsen: Wichtig ist ja, dass nach einer Impfung möglichst viele Antikörper gebildet werden. Und da ist guter Schlaf wichtig, da ist Bewegung wichtig und dass wir viel Obst und Gemüse essen. Wir sollten versuchen, uns nicht stressen zu lassen, was in diesen Zeiten eine Herausforderung ist. Aber Entspannung tut uns gut und fördert eine gute Impfreaktion. Das ist tatsächlich so.