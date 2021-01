Zuerst die Alten und Kranken - das ist die Maxime, die auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt. Menschen über 80 und alle, bei denen das Risiko eines schweren Verlaufs besonders hoch ist, erhalten Vorrang. Gleiches gilt für Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen. Wie all jene individuell an einen Impftermin kommen, das hat jedes Bundesland für sich geregelt.

In Sachsen sollen am kommenden Montag die 13 Impfzentren des Freistaats öffnen "Dann aber ausschließlich für Personal aus der ambulanten Pflege und dem Rettungsdienst. Das ist die Zwischenstufe, bevor wir dann wirklich zur individuellen Terminvergabe kommen", erklärt Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz Sachsen.

Die über 80-Jährigen würden wohl erst Ende Januar drankommen, erklärt Kranich. Dann werde auch eine Hotline für die Terminvergabe geschaltet. Aber nicht nur per Telefon, sondern auch Online solle eine Anmeldung möglich sein, so Kranich. Die Impfzentren Sachsens befinden sich in den größeren Städten. Leipzig und Dresden haben ihr Messegelände als Standort gewählt.

Sachsen-Anhalt hat 14 Impfzentren aufgebaut, jeweils ein Zentrum pro Landkreis und kreisfreie Stadt. Auf der Internetseite www.impfstoffterminservice.de (derzeit noch offline) und über die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (Rufnummer: 116 117) erfolgt die Terminvergabe.

Am 11. Januar solle dann auch das Impfen beginnen, kündigte die Staatssekretärin im Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalts, Beate Bröcker, an. Zunächst würden ebenfalls erst sehr alte Menschen und Risikogruppen geimpft. "Wir erwarten auch eine Lieferung des neuen Impfstoffes Moderna", sagte Bröcker. Eine genauer Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest. Ob jeder Impfwillige in das Impfzentrum seines Kreises gehen kann, ist noch nicht geklärt.

In Thüringen wird es insgesamt 29 Impfstellen geben. Sie sollen voraussichtlich am 13. Januar ihre Arbeit aufnehmen, erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner. Wo sich die Impfzentren in Thüringen befinden, das sei unter anderem aus Sicherheitsgründen vorerst noch geheim, so Werner.

Auf der Internetseite www.impfen-thueringen.de und über eine Telefonhotline werden seit der vergangenen Woche bereits Termine an über 80-Jährige und Risikogruppen vergeben. Wegen des starken Andrangs brach die Seite zusammen. Online-Anmeldungen sollen erst wieder ab dem 8. Januar möglich sein. Zurzeit kann man sich aber telefonisch anmelden (Rufnummer: 03643 - 4950 490). "Aber das Limitierende sind tatsächlich die Anzahl der Impfstoffe. Also wir können nur so viel Termine vergeben, wie Impfstoffe uns zur Verfügung stehen", erläuterte Gesundheitsministerin Werner.