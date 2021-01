Corona-Impfung Soll ich mich trotz Rheuma, Asthma oder Allergien impfen lassen?

Würden Sie Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen oder Rheuma eine Impfung empfehlen?

Dr. Thomas Grünewald: In den Studien waren nicht nur junge, gesunde Menschen dabei, sondern auch Menschen mit Rheumaerkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen, mit COPD oder Asthma Bronchiale. Die haben den Impfstoff gut vertragen. Man kann also diese Patienten impfen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diejenigen, die chronische Krankheiten haben, mit hineinnehmen in die Impfung.

Menschen mit Bluthochdruck oder Herzproblemen müssen Blutverdünner nehmen. Sind solche Medikamente ein Risiko bei der Impfung?

Die Impfung wird in den Deltamuskel am Oberarm gespritzt. Das müssen wir mit allen Menschen so machen, also auch mit Menschen, die Blutverdünner nehmen. Das funktioniert sehr gut, da die Injektionsnadeln sehr fein sind. Es besteht dadurch normalerweise kein erhöhtes Blutungsrisiko. Aber halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihrem Arzt. Wichtig ist auch: Wir müssen die Menschen nach einer Impfung nachbeobachten. Schon allein deswegen, damit keine allergischen Reaktionen übersehen werden und dort keiner zu Schaden kommt. Auch wenn das eine sehr seltene Sache ist.

Dr. Thomas Grünewald ist Infektiologe am Klinikum Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Über eine Million Menschen sind in Deutschland mittlerweile von einer Corona-Infektion genesen. Soll man sich als Genesener impfen lassen?

Medizinisch und immunologisch gesehen macht das Sinn. Wir wissen, dass nach einer natürlichen Infektion virusneutralisierende Antikörper weniger werden und unter Umständen sogar ganz verschwinden können. Das heißt, es macht schon Sinn, das Immunsystem nochmal zu aktivieren. Das Problem ist, dass wir mit dem aktuellen Impfstoffmangel diese Patienten ein bisschen nach hinten schieben müssen in der Priorisierung. Grundsätzlich macht das aber Sinn.

Nach der ersten Impfung ist das Immunsystem ja erst mal "beschäftigt". Ist man in der Zeit anfälliger für andere Erkrankungen oder für eventuelle Corona-Mutationen?

Nein, das ist nicht der Fall. Das Immunsystem ist zwar aktiviert, man hat aber noch genügend andere Immunzellen, um andere Krankheiten zu bekämpfen. Corona-Mutationen, die wir jetzt kennen, werden von den Impfstoffen erfasst, wenn auch nicht sofort. Das gilt aber auch für die – in Anführungszeichen – normalen Stämme. Die Wirksamkeit von rund 95 Prozent kommt wirklich erst mit der zweiten Impfung, auch wenn wir schon eine milde Wirksamkeit so zehn bis 14 Tage nach der ersten Impfung sehen können.

Mit welchen Impfreaktionen muss man rechnen?