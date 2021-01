Impfzentren in Mitteldeutschland "Wir sind startklar für den 11. Januar!"

Am Montag werden Impfzentren in Sachsen und Sachsen-Anhalt für Patienten geöffnet. In Thüringen geht es am Mittwoch los. Wie laufen die Vorbereitungen? Peter Mark, Kreisgeschäftsführer des DRK Kreisverband Bautzen e.V., hat mit "Hauptsache Gesund" über die Startbedingungen in Kamenz gesprochen.