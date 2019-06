Sie sind oft ein ungewolltes Mitbringsel aus dem Urlaub in südlichen Gefilden. Ausgewachsene Exemplare kann man mit bloßem Auge erkennen, sie werden bis zu fünf Millimeter groß. Wie der Name schon vermuten lässt, "wohnen" sie in Matratzen und Betten, sie verstecken sich aber auch hinter Tapeten oder in Ritzen von alten Möbeln. In der Nacht, angelockt vom Geruch und der Wärme des Menschen, beißen sie sich in der Haut fest und saugen Blut. Typisch ist eine Reihe von roten Stellen, sogenannte Wanzenstraßen. Die Wanzen hinterlassen Blut und Kotspuren auf der Matratze. Ihre Bissstellen verursachen unangenehm starken Juckreiz. In der Regel lässt sich dieser mit rezeptfreien Salben gut behandeln. Verschwinden werden die Bettwanzen davon jedoch nicht. Hier hilft nur: die Matratze entsorgen und in hartnäckigen Fällen einen professionellen Kammerjäger holen.