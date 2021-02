Gesund abnehmen Wie Intervallfasten funktioniert und was es bewirkt

Rezept für 2 Personen





1 rote Spitzpaprikaschote

150 g Zucchini

2 Frühlingszwiebeln

30 g Rucola

80 g Nordseekrabben (geschält und gegart aus dem Kühlregal)

4 Eier

3 TL rotes Pesto

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1 EL natives Olivenöl extra



Die Paprika längs halbieren, putzen, waschen und quer in feine Streifen schneiden. Die Zucchini putzen, waschen, längs vierteln und in Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und die weißen und hellgrünen Teile separat in dünne Ringe schneiden. Den Rucola verlesen, waschen und trocken schleudern, grobe Stiele entfernen.



Die Krabben in einem Sieb abbrausen und abtropefen lassen. Die Eier in einer Schüssel mit dem Pesto gründlich verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Paprika, Zucchini und das Weiße der Frühlingszwiebeln darin bei mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten andünsten. Die Eimasse darübergeben und allmählich stocken lassen, dabei die Eimasse mit einem Pfannenwender mehrmals von außen nach innen schieben.



Zum Servieren das Gemüserührei auf die Teller verteilen und mit Krabben, Rucola und Frühlingszwiebelgrün bestreuen.



Nährwerte pro Portion: ca. 330 kcal, 24 g EW, 21 g F, 8 g KH, 3 g BST