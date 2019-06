Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürchtet, dass Großkonzerne aus den USA und China auf den deutschen Gesundheitsmarkt drängen. Das sagte er dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund" in einem Exklusiv-Interview.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: IMAGO

"Facebook, Google, Amazon investieren alle Milliarden in den Gesundheitssektor. Ich möchte, dass wir mit unserem Datenschutz, unserer Datensicherheit und vor allem auch auf deutschen Servern die Angebote hier aus dem Land entwickeln, damit die uns nicht irgendwann von außen ins Land rollen", sagte der Minister. "Deshalb machen wir jetzt auch den Turbo an, weil wir etwas aufzuholen haben." Deutschland sei bei Digitalem und Gesundheit zehn bis zwanzig Jahre zurück: "Es wird nirgends noch so viel gefaxt wie im Gesundheitswesen."