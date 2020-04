Mumps wird wie auch die Masern durch einen Virus verursacht. Mumps ist ebenfalls hoch ansteckend, einen wirksamen Schutz bietet aber die Impfung, bei Kindern zwischen dem 11. und 23. Monat als Kombinationsimpfung mit Röteln.

Die Viren werden per Tröpfcheninfektion übertragen, Träger sind aber schon vor Ausbruch der Krankheit ansteckend für andere. Die Erreger können auch ohne Symptome weitergegeben werden. In der Regel dauert es von der Ansteckung bis zum Ausbruch 16 bis 25 Tage. Die Infektionsquote liegt bei 60 Prozent, also wird nur etwas mehr als die Hälfte der Angesteckten auch krank. Neugeborene sind gegen Mumps immun, wenn die Mutter die Antikörper auf ihr Kind überträgt.



Mumps beginnt mit allgemeiner Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Leichtes Fieber ist ebenfalls möglich. Typisch für die Krankheit ist eine starke Schwellung der Wangen, die durch angeschwollene Ohrspeicheldrüsen entsteht. Das verursacht starke Schmerzen beim Schlucken und Kauen, das Kind kann den Kopf schlecht drehen und bewegen.



Auch diese Kinderkrankheit kann nicht ursächlich behandelt werden, nur die Begleiterscheinungen können Medikamente lindern. Deshalb sollte das Kind im Bett bleiben, viel trinken und leichte, breiige Mahlzeiten zu sich nehmen. Feucht-warme Wickel auf den geschwollenen Wangen helfen gegen die Schmerzen. Die Zähne sollten regelmäßig geputzt und der Mund desinfziert werden.



Die Infektion kann sich auch auf die Schild- oder Bauchspeicheldrüse auswirken, das passiert vor allem bei Erkrankten nach der Pubertät. Deshalb sollte bei Bauchschmerzen oder Durchfall sofort ein Arzt aufgesucht werden. Erkranken Jungen nach der Pubertät an Mumps, kann eine Hodenentzündung zu Unfruchtbarkeit führen, bei Mädchen kann eine Eierstockentzündung auftreten (25-30 Prozent der Jugendlichen). In drei bis 15 Prozent aller Fälle tritt auch eine Hirnhautentzündung auf, die meistens unerkannt bleibt.



2018 sind in Deutschland 534 Menschen an Mumps erkrankt, das ist der niedrigste Stand seit Einführung der bundesweiten Meldepflicht 2013.