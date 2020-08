Heiße Tage Wie viel Hitze der Körper aushalten kann

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist Ramshorn-Zimmer zufolge, dass der Mensch fit ist. Kranke und Senioren seien unter Hitze besonders gefährdet. Gerade bei den älteren Patienten sei es so, dass sie häufiger unter vielen verschiedenen Erkrankungen litten, verschiedene Medikamente einnähmen und natürlich auch in ihrer Aufmerksamkeit gegenüber hitzeassoziierten Symptomen eingeschränkt seien, erklärt Alexandra Ramshorn-Zimmer: "Das bedeutet, ältere Menschen nehmen höhere Temperaturen und gesundheitliche Folgen später wahr, haben häufig etwa chronischen Schwindel – und sehen das als normal an." Sie merkten gar nicht, dass diese Symptome vielleicht im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen.

Man kann das körpereigene Kühlsystem übrigens trainieren. Wer regelmäßig Sport treibt, kann mehr schwitzen und damit seinen Körper besser kühlen. Studien zeigen, dass ein Sportler doppelt so viel schwitzen kann wie ein Nichtsportler. Außerdem kann man seinen Körper an Hitze gewöhnen. Dann schwitzt man weniger Salz und andere Nährstoffe aus und kommt besser mit Rekordtemperaturen klar. Menschen, die regelmäßig in die Sauna gehen, können ihren Körper darauf einstellen. Und natürlich auch Menschen, die an sehr heißen Orten wohnen.